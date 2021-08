Finalisten verkiezing ‘Deventer monument van het jaar 2021’ bekend. Ga jij stemmen?

Voor het eerst een Achterhoek­se moster­doogst: ‘Nu wordt de Braakhekke mosterd pas écht lokaal’

14 augustus Mosterdmaker Gerard Zoetbrood uit Harfsen woelt vol passie met zijn handen door een zak met miljoenen pas geoogste mosterdzaadjes. ,,De eerste toekomstige Braakhekke mosterd die daadwerkelijk in de Achterhoek is verbouwd. Ben ik best trots op.’’ Lokale producten die ook daadwerkelijk in de streek verbouwd worden zijn in opkomst.