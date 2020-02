Financieel adviseur uit Deventer tilde klanten voor ruim 2 ton

Het is nog maar de vraag of de vijf gedupeerden die donderdag in de rechtszaal zaten ooit nog iets terugzien van hun geld. Want Finade, het bedrijf van de Deventenaar José M.C., ging in de tweede helft van 2014 failliet. Dit nadat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de financieel dienstverlener al een dwangsom had opgelegd. Want M.C. leek voor eigen bank te spelen door tienduizenden euro’s die nietsvermoedende klanten op zijn rekening parkeerden, meteen door te sluizen om aan anderen uit te lenen.