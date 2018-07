Financiële strop dreigt voor huiseigenaar met dak van asbest-leisteen

Deventer op Stelten: de hoogtepun­ten en de mooiste foto's

8 juli 125.000 bezoekers. Het is het aantal dat al een aantal jaren stabiel is. En dat is ook goed. Want zo kan Deventer op Stelten bouwen aan andere dingen. Meer locaties, meer voorstellingen. En een kerk. Want dat was het hoogtepunt van dit jaar: een kathedraal van 4000 dozen. Gebouwd in drie dagen noeste arbeid van duizenden vrijwilligers. Neergehaald in minder dan een uur. Door onder meer honderden springende kinderen.