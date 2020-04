Financiële strop voor uitgestorven Deventer en Zutphense havens langs de IJssel

De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam en de zuiderwind is sterk en geschikt om in het eerste echte lenteweekend van het jaar het zeil te heisen. Maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. 1 april is traditioneel de dag waarop het nieuwe vaarseizoen begint, maar in Overijssel is deze opening al uitgesteld en is de passentenhaven in Wijhe gesloten.