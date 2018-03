FIOD lichtte ondernemer uit Deventer van bed om handel richting Syrië

Het in Deventer gevestigde bedrijf Werkmakelaar-Oost kreeg maandag onaangekondigd de FIOD over de vloer. Het zou gaan om een onderzoek naar 'ondergronds bankieren', waarbij een Syriër, die vanuit hetzelfde gebouw werkt, mogelijk betrokken zou zijn.

Hossam Achour wist maandagochtend niet wat hem overkwam. De geboren Syriër werd 's ochtends in zijn woonplaats Deventer van bed gelicht door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Hij moest mee naar het politiebureau. Daar werd hij urenlang ondervraagd over twee vrachtwagens die hij heeft verscheept naar zijn thuisland.

Tussenpersoon

De geschrokken Achour (41), sinds 2015 verblijvend in Nederland, zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij zou met een bedrijf in Syrië in contact zijn gekomen via een tussenpersoon, eveneens een Syriër en - net als hem - wonend in Deventer. Deze tweede persoon, die hij slechts 'vaag' kent, zou de spil zijn in een onderzoek van de FIOD in opdracht van het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich toelegt op bestrijding van complexe fraude.

Quote Ik heb geen zaken met deze tweede persoon gedaan. Alleen met een bedrijf in Syrië. Hossam Achour Achour doet zijn verhaal op het kantoor van Werkmakelaar-Oost, een commercieel productiebedrijf waar vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Het eind 2016 begonnen bedrijf is gevestigd aan de Hamburgweg, op bedrijventerrein Kloosterlanden in het zuiden van Deventer. Ook hier kwam de FIOD maandagochtend onaangekondigd binnenvallen omdat Achour er een werkplek met computer had. "Ik heb geen zaken met deze tweede persoon gedaan", zegt hij. "Alleen met het bedrijf in Syrië dat de vrachtwagens nodig had. Mijn handen zijn schoon."

Handel

Waar de twee vrachtwagens in Syrië voor zijn bedoeld, dat kan Achour, die nauwelijks Nederlands spreekt, niet duidelijk maken. Hij zegt dat hij aan de FIOD heeft uitgelegd dat hij 'van alles' verhandeld, 'van papier en hout tot vrachtwagens'. "Wat er in Syrië met deze vrachtwagens gebeurd, dat is niet aan mij. Ik ben slechts een handelaar die ervoor zorgt dat producten van A naar B gaan. In dit geval gaat het om een geregistreerd bedrijf in Syrië."

Volledig scherm Eigenaar Murat Elmas (met bril) en Roel Hutten (operationeel manager) van Werkmakelaar-Oost bij het bureau waar Hossam Achour heeft gewerkt. De FIOD kwam maandag op bezoek. Achour wilde zelf niet op de foto. © FOTO HISSINK

De FIOD liet maandag weten dat het bezig is met een onderzoek naar 'ondergronds bankieren', een verzamelterm voor wat officieel het 'verplaatsen van criminele opbrengsten buiten de officiële kanalen om via ondergrondse banken die niet gecertificeerd zijn of gecontroleerd worden door de overheid' wordt genoemd. Meer wil zowel de FIOD als het Functioneel Parket niet kwijt, óók niet na de verklaring van Achour. "Wij doen geen mededelingen zolang het onderzoek loopt", zegt woordvoerder Marieke van der Molen van het Functioneel Parket.

Verkeerde handen

Volgens Achour zijn de pijlen van de FIOD vooral gericht op de tweede persoon, om wie alles zou draaien. "Ik ben niet aangehouden, alleen verhoord. Ze wilden informatie. Misschien vermoeden ze dat de vrachtwagens in Syrië in verkeerde handen komen, bijvoorbeeld bij strijders van Islamitische Staat - dat weet ik niet", zegt hij.

Quote Ik ben niet aangehouden, alleen verhoord. Ze wilden informatie. Hossam Achour Achour maakte sinds enige tijd kosteloos gebruik van een werkplek bij Werkmakelaar-Oost, het bedrijf dat hij leerde kennen via een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing worden uitkeringsgerechtigden in contact gebracht met werkgevers, waarbij zij tijdelijk mogen werken met behoud van uitkering. Achour kreeg geen aanstelling binnen het bedrijf, temeer omdat hij zélf iets wilde beginnen. Een eigen handelsonderneming, net als hij hiervoor had gehad in China, het land waar hij eerder woonde en werkte.

Opstarten

"Dat is ook de reden waarom we hem hebben geholpen", zegt Murat Elmas, eigenaar van Werkmakelaar-Oost. "Ik kende hem niet, maar ik zag in hem wel een echte ondernemer, iemand die alleen hulp nodig had bij het opstarten. Wij hebben hier ruimte over en boden hem daarom die ruimte aan - meer niet. Het is jammer dat wij nu in verband worden gebracht met fraude."