Flat in Deventer ontruimd na gaslek: ‘Ik ben voor het eerst in jaren met de trap geweest’

VIDEO Het wemelt ineens van de Denen in Deventer ‘Voor een coronatest. Maar waar zijn we hier eigenlijk?’

27 juni Een invasie van Deense voetbalsupporters in Deventer Colmschate. Daar hebben zich in groten getale blonde, rooddragende Denen verzameld om zich te laten testen voor de wedstrijd tussen Denemarken - Wales in Amsterdam. Met een biertje in de hand staan ze te wachten tot ze aan de beurt zijn, maar in welke stad ze eigenlijk zijn? ,,Geen idee. We zijn een uur van Amsterdam af, toch?”