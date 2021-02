Flatbewoners in Deventer hebben wéér een nacht moeten blauwbekken: ‘Verwarming wordt vandaag gemaakt’

Zo’n twintig huishoudens in de flat zitten sinds afgelopen zaterdag zonder verwarming. Het gaat om pakweg de helft van de flat. De verwarming is zaterdagavond uitgevallen als gevolg van een lekkage, ergens in het warmtenet. Die problemen zijn dinsdagochtend nog steeds niet verholpen; in de woningen is het daardoor ijskoud. ,,We doen er alles aan”, zegt Wilko Sanders van Armeva Vastgoed, de beheerder van het gebouw. ,,Vandaag wordt het opgelost, dat durf ik wel te zeggen.”