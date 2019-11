Flatwoning Keizerslanden gesloten na vondst grote hoeveelheid drugs

Deventer krijgt Huis van Sinter­klaas met Zwarte Pieten van de actiegroep die piet wil houden

12 november Zwarte Pieten horen bij Sinterklaas in Deventer. Dat is het uitgangspunt van het actiecomité Zwarte Pieten Club Deventer. Maar het is vooral een feest. Dus wordt het een feest als het aan de pieten van de club ligt: ze openen een compleet Huis van Sinterklaas op de Stromarkt meteen nadat de Deventer Intocht op zaterdag 30 november voorbij is.