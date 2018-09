Fliegerhorst Teuge krijgt drie pijlers

,,Ik verwacht dat we dit in december of januari kunnen presenteren. We zien de drie ideeën niet als onderling concurrerend. Ze zijn complementair en versterken elkaar. De indieners zijn heel hard bezig. Mijn rol is hen te begeleiden richting realisatie'', zegt Gijsbert Jansen. Hij is door de provincie aangesteld als coach voor het project de Fliegerhorst in het kader van de challenge SteenGoed Benutten.