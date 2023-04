Flink meer woningen verkocht in regio Deventer dan een jaar eerder, woningmarkt wel steeds meer in mineur

Tubantia Crime Podcast ‘Cemil O. heeft heel wat uit te leggen, want hoe kwamen die kalasjnik­ovs in zijn garagebox terecht?’

Het was al even geleden dat misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon met host Frank Bussink de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld bespraken in de Tubantia Crime Podcast. Woensdag staken de heren de koppen weer bij elkaar. En er viel genoeg te bespreken. Over een bijzondere wapenvondst bij De Lutte en wat maakt Muhammed B. een terrorist?