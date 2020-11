Flinke chaos op A1 bij Apeldoorn: drie rijstroken richting Deventer gesloten

UPDATE Boze tweets over veiligheid in coronatijd helpen: bekende advocaat uit Deventer kan met geruster hart naar politiebu­reau in Apeldoorn

27 november Het is bijna een onvervalste Jantje huilt, Jantje lacht. Gisteravond deelde Jan Vlug zijn woede over de verhoorkamers op het politiebureau in Apeldoorn met de rest van de wereld. Die waren volgens de Deventer advocaat nog altijd niet coronaproof en dus onveilig. Nog geen 24 uur later was het probleem grotendeels opgelost: ‘Leve Twitter!’