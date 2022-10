Flinke file richting A1 na kop-staartbotsing in Deventer

Hé baas, betaal je even die studie van mijn kind? Is goed, zeggen ze bij Nijhof in Broekland

Bedrijven doen op dit moment veel om hun personeel binnenboord te houden. Een studiefonds is daarin geen uitzondering. Tenzij je het hebt over het studiefonds van Nijhof Installatietechniek in Broekland. Dat studiefonds is er namelijk niet voor de medewerkers, maar voor hun kinderen. Waarom zou een bedrijf dat doen?

21:11