Flinke schade bij botsing op De Knoop in Deventer, verkeer moet omrijden

Video Teckelbaas­jes opgelet! Rob en Carlijn openen eerste teckelwin­kel van Nederland in Deventer

1 november Een teckelwinkel? Daar is toch geen vraag naar? Wél dus, laten Carlijn en Rob Landeweer zien. In december zijn ze twee jaar bezig met de webshop Hashteckel, en sinds 1 november hebben ze een fysieke winkel midden in Deventer. Om de haverklap lopen de teckelbaasjes met hun viervoeters naar binnen in de eerste teckelwinkel van Nederland. ,,Ze zijn gewoon geweldig.’’