Flixbus straks ook vanuit Deventer naar Amsterdam en Rotterdam

update Twee ongevallen op A1 richting Deventer: kilometers file

9:46 Twee ongevallen in korte tijd vanochtend veroorzaken files op de A1 richting Deventer. Eerst kwamen tussen Rijssen en Lochem twee voertuigen met elkaar in botsing en niet veel later gebeurde er iets verderop richting Deventer bij de afrit Markelo een tweede ongeval. De linkerrijstrook is afgesloten.