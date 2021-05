Fluisteren op het terras: Klooster Nieuw Sion in Diepenveen opent deuren voor kopje koffie

VIDEO Auto raakt van dijk tussen Olst en Deventer, bestuurder naar het ziekenhuis

19 mei Op de dijk tussen Deventer en Olst is vanmiddag een automobilist met zijn voertuig van de weg geraakt. Daarna is de auto over de kop geslagen en geëindigd in een weiland naast de dijk. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.