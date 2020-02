FNV wil actie tegen boodschappen doen na 22.00 uur in Deventer, Zwolle en Zutphen

Carnavalis­ten houden adem in: zondagoch­tend besluit over doorgaan optocht Posterenk

17:48 Het is maar de vraag of de carnavalsoptocht van de carnavalsverenigingen Pampus en Lollebroek zondag doorgaat. Storm Ellen gooit mogelijk roet in het eten. Zondagochtend hakt de organisatie een knoop door.