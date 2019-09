Foei! In nieuw trainingscentrum in Bathmen tikt Ronnie Cellarius juist hondenbaasjes op de vingers

En dus riep ze de hulp in van Ronnie Cellarius, die haar direct een spiegel voorhield door te stellen dat veel baasjes zelf verantwoordelijk zijn voor de gedragsproblemen van hun hond. ,,Het gedrag is aangeleerd’’, zegt de hondenspecialist. Cellarius liet Saar naar het nieuwe hondenopleidingscentrum in Bathmen komen, dat na 2,5 jaar eindelijk klaar is. Op het veld aan de Looënkweg staan lichtmasten, er is een eigen parkeerplaats en een trimsalon. Na Deventer kan hij nu ook in Bathmen hondeneigenaren helpen met de gedragsproblemen van hun honden. En trimmen dus. ,,Veel honden laten zich niet zomaar even trimmen’’, legt Cellarius uit. ,,Via de trimsalon kunnen we gedragstrainingen en trimmen combineren.’’