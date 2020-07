Fons vindt een terrasje toch gezelliger met Vriendendienstenmaatje Barbera

Roel uit Twello legt uit hoe jij vanaf vrijdag met het blote oog komeet Neowise kunt spotten

19:30 Komeet Neowise is zo helder, dat hij makkelijk met het blote oog te zien is. Je moet er deze dagen ‘extreem vroeg je nest voor uit’, maar dat gaat vanaf vrijdag veranderen. De komeet verplaatst zich naar de avondhemel. Roel Weijenberg uit Twello geeft tips hoe ook jij de komeet kunt spotten: ,,Grijp die kans, want dit zie je niet vaak.”