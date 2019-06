Fonz Scheepstra droomt verder na Amy Winehouse en Bruce Springsteen bij ‘de mooiste zaal van Deventer’

Luistert China mee met de gemeente Deventer? Vier vragen over het mysterieu­ze Huawei

9:00 Techreus Huawei heeft veel gemeenten en provincies in Oost-Nederland als klant. Ondertussen onderzoekt veiligheidsdienst AIVD of het Chinese bedrijf betrokken is bij spionage. Moeten ‘we’ dan wel zaken doen met Huawei? ,,Onwenselijk’’, stelt de AIVD. ,,Er is gewoon iéts met dat bedrijf’’, aldus IT-deskundigen.