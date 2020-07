Foodtruckers Patrick en Siemen stelen de show met hun stoofpotjes op wielen: ‘Na corona gaan we knallen, echt waar’

Op tijd aan de vrijdagbor­rel? Check je horloge, want de Lebuïnus­klok loopt een half uur voor

11:35 Op tijd naar de vrijdagmiddagborrel? Let goed op, want het uurwerk van de Lebuïnuskerk in Deventer loopt een half uur voor. Kijk dus even op je eigen horloge of telefoon voordat je de deur uitgaat. De gemeente Deventer probeert het euvel dat wel vaker voorkomt zo snel mogelijk te verhelpen.