ForFarmers verplaatst activiteiten van Helmond naar Deventer

De beslissing om de productie in Helmond te stoppen ligt in lijn met de eerder dit jaar aangekondigde efficiencyplannen om 10 miljoen euro te besparen, meldt het bedrijf. Een en ander houdt in dat sommige fabrieken worden aangepast en gemoderniseerd. Er is nog geen beslissing genomen over hoe de fabriek in Helmond in de toekomst eventueel kan worden ingezet. Zo is in 2018 een bestaande fabriek in Deventer heropend om volledig te worden ingezet om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar rundvee- en geitenvoeders.