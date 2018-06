'Formatietafel had invloed op aanblijven Kolkman'

De Deventer PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman overleefde woensdagavond een motie van wantrouwen vanwege zijn rol in het debacle rond Werkmakelaar-Oost. Eén van de stemmen vóór het opstappen van de bestuurder was van raadslid Eva Sipman. En dat is opvallend, want zij is van D66 en die partij wil juist door met Kolkman.

Waarom heb je als enige D66'er gestemd voor de motie van wantrouwen tegen Kolkman?

„Dat is simpel. Ik heb geen vertrouwen meer in deze wethouder. Dat had ik eigenlijk al niet meer, vanwege andere kwesties. Zoals hoe hij omging met de problemen bij vervoerscentrale PlusOV. Nu is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor de fouten die zijn gemaakt in het dossier Werkmakelaar-Oost. Toen het misging met dit gesubsidieerde productiebedrijf, heeft hij de raad onvolledig en verkeerd geïnformeerd. Dat mag niet. En zoals hij zelf woensdag zei: dit ging niet over stenen, maar over mensen."

Lag die afwijkende stem niet gevoelig binnen de fractie? D66 zit met onder meer de PvdA om tafel om te komen tot een nieuwe coalitie én college, met Kolkman op een wethouderspost.

„Nee, hier is goed en lang over gesproken. Mijn fractiegenoten begrijpen mijn standpunt. Bovendien: ook anderen twijfelen, dat durf ik wel te zeggen. Niet alleen binnen D66, maar ook bij andere fracties is er verdeeldheid."

Dat was niet te zien toen de motie van wantrouwen in stemming werd gebracht. Een grote meerderheid stemde tegen.

„Wil je een eerlijk antwoord? Ik denk dat de formatiegesprekken invloed hebben gehad op de stemming. Als er geen coalitieonderhandelingen op de achtergrond zouden plaatsvinden - zoals nu wel het geval is, dan was het misschien anders verlopen. Zelf hoopte ik dat de wethouder de eer aan zichzelf zou houden. Dat was beter geweest."

Je zegt dus eigenlijk dat D66 is gezwicht onder formatiedruk. Je fractiegenoten stemden immers tegen.

„Ik kan hierover niet te veel zeggen, dat ligt gevoelig. Vooropgesteld: mijn fractiegenoten hebben geen steun aan deze wethouder uitgesproken, maar wachten de resultaten van een nieuw onafhankelijk onderzoek af. Verder denk ik dat aan de formatietafel nog niet het laatste woord is gezegd over het functioneren van Kolkman."

Wat betekent dit vermeende politieke spel voor jezelf?

„Dat gaan we zien. Ik ben als raadslid met voorkeursstemmen gekozen. Voor mij is het belangrijkst dat ik dicht bij mijzelf blijf, dat ik integer ben. Dat ben ik niet als ik eraan meewerk om deze bestuurder in het zadel te houden. Er is dus genoeg om over na te denken, de komende tijd."