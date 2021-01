Forse aanrijding op afrit A1 bij Deventer: verkeer moet terug snelweg op

‘Waakzame’ ziekenhui­zen in Zwolle en Apeldoorn treffen extra maatrege­len na bekogeling MST Enschede

25 januari Ziekenhuizen in de regio staan op scherp nadat relschoppers zondagavond de ingang van het Medisch Spectrum Twente in Enschede bekogelden. Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn/Zutphen) en het Isala ziekenhuis in Zwolle nemen extra maatregelen.