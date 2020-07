Forse fIle op A1 bij Deventer: voor de derde dag op rij raak

Wekenlang

Tot en met 23 augustus zijn werkwerkers bezig om het wegdek tussen Deventer en Twello te verbreden. Om daar ruimte voor te maken, moet het verkeer zich in beide richtingen over drie smallere rijstroken persen, waardoor files ontstaan. Onder normale omstandigheden kost dat een half uur extra, maar ongelukken of pechgevallen zorgen voor nog meer vertraging. De overlast is ook in de stad merkbaar.