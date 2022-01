Forse rekeningen van de overheid voor verdachten van hennepkwekerij Deventer

De hennepkwekerij in een woning in de wijk De Vijfhoek is op 9 juli 2018 opgerold. Dat had kennelijk wel wat voeten in de aarde, want al begin van dat jaar had de politie dat pand op de korrel. Er was eerder, in 2016, een kwekerij opgerold. De politie ging er een paar keer kijken in januari 2018, zag in de woning dichte gordijnen op de bovenverdieping, waar een ‘bepaald licht’ uit scheen en er was een positieve warmtemeting.