Forse stijging aantal stadionverboden verwacht: ‘Een nieuwe lichting is opgestaan’

GA Eagles is er maar druk mee: Martina dicht bij langer verblijf, Gorter komt niet

Go Ahead Eagles wacht een drukke zomer, maar meldt zich intussen al op de transfermarkt. Finn Stokkers is dinsdagmiddag gepresenteerd als de nieuwe spits. Ook de gesprekken over een verlengd verblijf van Cuco Martina vlotten.

17 mei