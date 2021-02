Fotoboek over tweelingen opgedragen aan Jessica uit Deventer en haar overleden zus Justia: ‘Ik was een jaar doodziek van verdriet’

Jessica woont in Deventer en is 67 jaar. Justia - Jessica: ,,Mijn zusje’’ - woonde in Amersfoort en werd 65; ze stierf op 19 september 2019 aan de complicaties van een behandeling tegen kanker. Eén van de foto's in het boek is genomen een week voor haar dood. ,,We liggen samen op bed, zij met een kaal koppie en een slangetje uit haar neus’’, zegt Jessica. ,,Je ziet op die foto hoe vreselijk bang ik was op dat moment. Toen Justia ziek werd, had ik meteen het gevoel dat het niet goed zat en het niet goed zou komen met haar.’’