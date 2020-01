Fotograaf Auke Pluim (66) overleden tijdens werk in Deventer stadskantoor: 'Iedereen kende hem’

1953 - 2020De Deventer fotograaf Auke Pluim (66) is woensdagmiddag overleden. Tijdens het fotograferen in het Deventer stadskantoor werd hij onwel, reanimatie mocht niet meer baten. Pluim was decennia lang persfotograaf in Deventer. ,,Iedereen in Deventer kende Auke als fotograaf.”

De fotograaf overleed aan een hartinfarct. Hij werkte de laatste jaren vooral voor de Deventer Post en de gemeente Deventer. Hij fotografeerde ook voor de Stentor en een van de voorgangers daarvan, het Deventer Dagblad.

Pluim is al tientallen jaren als fotograaf een bekend gezicht in de stad. Sinds midden jaren ‘80 fotografeerde hij al in de stad en omgeving. Onwerkelijk, noemt Machteld Voskes van de Deventer Post het overlijden van Pluim. ,,Hij deed eigenlijk alle foto’s voor ons. Dinsdag had ik hem nog aan de lijn. Het was zo’n aardige man. We gaan hem zeker missen.”

Autopyromaan

Persfotograaf Ronald Hissink noemt de fotograaf een van de weinige overgebleven echte Deventer persfotografen. ,,Hij is een van de laatst overgeblevenen. Iedereen in Deventer kende Auke met zijn camera. Als kind zag ik hem in de jaren’80 al met zijn camera.”

Pluim was een ‘fotomaatje’, zegt Hissink. ,,De laatste jaren zagen we elkaar misschien wat minder, maar wij waren twee handen op één buik. Ik herinner me nog dat we aan het posten waren om een autopyromaan te betrappen, maar uiteindelijk op de politie stuitten. Zo hebben we heel wat avonturen beleefd.”

Pluim fotografeerde ook jarenlang voor de toenmalige Stadskrant in Deventer, waaraan Tomas Nagy leiding gaf. Hij noemt Pluim een echte stadsfotograaf. ,,Auke was ontzettend recht-door-zee. Echt een no-nonsense, aardige man. Hij kende ook bijna iedereen en iedereen kende hem. Hij begreep ook altijd precies met welk doel hij op pad ging.”

Ondenkbaar

Pluim gold de laatste jaren ook vooral als huisfotograaf van de gemeente. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman beschrijven zijn tienduizenden foto's de Deventer geschiedenis van de afgelopen decennia. ,, Auke was er altijd als we hem nodig hadden, vroeg of laat, ver of dichtbij, voor een enkele foto of een hele reportage. Hij was trouw, betrouwbaar en een kei in zijn vak. Een belangrijke gebeurtenis zonder Auke is haast ondenkbaar, hoe bescheiden hij ook aanwezig was.”