Fotograaf Auke Pluim (66) overleden tijdens werk in Deventer stadskantoor

Pluim is al tientallen jaren als fotograaf een bekend gezicht in de stad. Sinds midden jaren ‘80 fotografeerde hij al in de stad en omgeving. Onwerkelijk, noemt Machteld Voskes van de Deventer Post het overlijden van Pluim. ,,Hij deed eigenlijk alle foto’s voor ons. Dinsdag had ik hem nog aan de lijn. Het was zo’n aardige man. We gaan hem zeker missen.”