Fotoserie Deventer op Stelten - Zaterdag

video Twaalf dagen in coma, maar Linge (7) huppelt weer

16:00 Bij een tocht met haar pony Lucky gaat het op 9 juli 2017 helemaal mis voor de 7-jarige Linge. Ze komt onder het rijtuigje terecht en ligt twaalf dagen in coma. Een jaar later huppelt ze vrolijk door de wei. Moeder Annebe: ,,We hadden nooit gedacht dat we hier weer zouden komen.”