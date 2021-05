FOTOSERIE | Het ongekende promotiesprookje van Go Ahead Eagles in 18 foto's

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opmerkelij­ke daling coronabe­smet­tin­gen op Urk, Lochem en Staphorst ‘in het rood’

9 mei Urk kleurt als een blauw/grijs-eiland in een oranje-zee nadat vandaag de nieuwe coronacijfers bekend zijn geworden. Was er gisteren nog sprake 28,5 positieve besmettingen per 100.000 inwoners; 24 uur later is dat gezakt naar 4,8 positieve besmettingen en daarmee het laagste aantal in Oost-Nederland.