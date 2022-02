Fotoserie: Zo zag Nederland er precies een jaar geleden uit, onder een dikke laag sneeuw

Dus was de anderhalve meter corona-ellende even ver van ons bed. Naar buiten, sleeën, schaatsen, plezier maken. Een week lang. Om vervolgens nog een week later bijna in een zomers zonnetje te bivakkeren, met een temperatuursverschil van bijna dertig graden. Maar dat was pas twee weken later. Vandaag een jaar geleden reed er geen enkele trein. En waren de coronatestlocaties ineens gesloten. Code rood betekende vooral: pret dichtbij huis.