Fout in politie-alarmsysteem: overval blijkt helemaal geen overval

Een bezorgde eigenaar van camping De Zuurberg in Holten schrikt wakker van de melding: ‘Een overval, hier in de straat? Wat een toestand. Ik ga eens even kijken wat er loos is.’ Het blijkt loos alarm. Niet veel later blijkt het niet om een overval te gaan maar om een inbraak. Er is wat gereedschap gestolen en diesel uit een schuur van een van de buren gestolen, tegenover loonbedrijf AGL. Ook een medewerker van dat bedrijf was al in allerijl gealarmeerd. ,,Maar het blijkt allemaal mee te vallen. Misschien hebben we ze op camera staan, dat gaat de politie uitzoeken.‘’

Alarm

De oorzaak van de foute melding zit hem in een nieuw persalarmsysteem waar de politie Twente onlangs is overgestapt. ,,We werkten in Twente tot voor kort nog met persalarm via sms. We zijn daar nu net als in de andere politieregio's overgestapt op P2000-systeem. Maar daar zit blijkbaar nog iets niet helemaal goed. Dat wordt nu uitgezocht'', zegt woordvoerder Frank Brouwer van de politie Een inbraak is ook heel vervelend, zegt hij. ,,Maar de impact van een overval is natuurlijk vele malen groter .’’