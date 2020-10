Fouten in panelen nieuwe stadionmuur Go Ahead zijn hersteld: ‘Geen discussie meer mogelijk’

Deventer peiling over windmolens en zonnepar­ken valt slecht in buitenge­bied: ‘Ons is nauwelijks iets gevraagd’

22 oktober Meer windmolens en zonneparken, in het buitengebied van Deventer vrezen ze waar dat vooral terecht komt: in het Deventer buitengebied. Een peiling van de gemeente wakkerde de onrust verder aan. Uitkomst: de Deventenaar wil meer duurzame energie opwekken op land. Ja, lekker makkelijk, als je in de stad woont en geen last krijgt van turbines en zonnepanelen, klinkt op het platteland. ,,Mensen die dat in hun achtertuin kunnen krijgen, is nauwelijks iets gevraagd.”