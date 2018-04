Foutje bedankt? Nieuwe uitshirt Go Ahead Eagles mogelijk gelekt

GA Eagles en Kick Uitgevers: onvrede zet streep door jubileum­boek

12:34 Het jubileumboek over heden en verleden van Go Ahead en Go Ahead Eagles zal voorlopig niet verschijnen. De leiding van de Deventer Jupiler Leagueclub ligt overhoop met Kick Uitgevers, dat voor 50.000 euro de financiële boot in gaat nu het boek niet verschijnt.