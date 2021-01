Foutje, bedankt! Zonnepanelen op dak naast IJssel in Deventer moeten tóch weg: ‘Past niet bij prachtige skyline’

Mia Nijland levert in Wijhe laagdrempe­lig zorgadvies: ‘Problemen voorkomen is ook een besparing’

20 januari De zorgadvieswinkel Beleefstijl Salland in Wijhe is begonnen met een laagdrempelige adviesdienst voor mensen die in aanraking komen met zorg. Zoals ouders van een kind met een beperking, mensen die gebruik moeten maken van langdurige zorg of iemand die een zorgindicatie nodig heeft.