Fracties willen opheldering over Werkmakelaar-Oost

De fracties van Deventer Sociaal en de VVD willen opheldering van wethouder Jan Jaap Kolkman over de gang van zaken rondom het in Deventer gevestigde productiebedrijf Werkmakelaar-Oost. Dit na publicaties in deze krant over hoe het bedrijf ten onrechte verdiende aan het uitlenen van mensen met een bijstandsuitkering.

Afspraak

Kitty Schmidt van Deventer Sociaal noemt het 'bizar' dat de gemeenteraad niet actief is geïnformeerd over ontwikkelingen rondom het bedrijf. ,,Het is duidelijk dat het niet goed gaat met dit bedrijf. Er is met de gemeenteraad afgesproken dat wij op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen, maar we moeten alles vanuit de krant vernemen."

Werkmakelaar-Oost is een commercieel bedrijf dat zich in 2016 in Deventer vestigde, op voorspraak van wethouder Kolkman. Die bood het bedrijf een subsidieregeling aan, waarbij Werkmakelaar-Oost wordt beloond voor elke bijstandsgerechtigde die in dienst wordt genomen. Het bedrijf heeft enkele productiehallen waar verschillende producten worden verpakt en geassembleerd.

Detacheringen

Deze krant maakte vorige week bekend dat Werkmakelaar-Oost buiten medeweten van de gemeente Deventer om veelvuldig mensen met een proefplaatsing heeft uitgeleend uit aan andere werkgevers, waar het bedrijf ten onrechte geld voor vroeg en kreeg. Bij een proefplaatsing werkt iemand voor een periode van maximaal drie maanden met behoud van uitkering om te kijken of dit kan uitmonden in een arbeidscontract.

Quote Mensen die in proefplaat­sing zijn bij Werkmake­laar-Oost, vallen nog steeds onder verantwoor­ding van de gemeente Kitty Schmidt Volgens Schmidt is het vreemd dat de gemeente hiervan niet op de hoogte is geweest. Het Deventer college liet vorige week naar aanleiding van de publicatie meteen weten opheldering te vragen bij Werkmakelaar-Oost. Schmidt: ,,Mensen die in proefplaatsing zijn bij Werkmakelaar-Oost, vallen nog steeds onder verantwoording van de gemeente. Hoe kan het zijn dat dit tijdens gesprekken met consulenten nooit duidelijk is geworden?"