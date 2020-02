Françoise doet alles om corona te voorkomen: geen bios, geen trein en geen contact met de buren

Hierdoor lagen mensen in de buurt van de A1 bij Deventer vannacht én komende nacht wakker

11:27 In de buurt van de A1 bij Deventer-Oost klonken afgelopen nacht flinke dreunen, waar veel mensen van wakker lagen. De reden: het slaan van heipalen. Voor diegene die blij is dat het gedreun erop zit: komende nacht is het weer raak.