Frank zuivert ons afvalwater: ‘We zijn nu extra voorzichtig en met minder mensen in één ruimte’

video | Van vitaal belangHoe blijft Nederland op de been tijdens de coronacrisis? In de rubriek Van Vitaal Belang portretteren we mensen die daaraan bijdragen. Vandaag: Frank Doorn (53), beheerder rioolwaterzuiveringen van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gestationeerd in Deventer.

Hoe houd je jezelf en je naasten veilig?

,,We gebruiken zoveel mogelijk persoonlijke berschermingsmiddelen, de pbm's. Dan hebben we het over mondkapjes, brillen en wegwerpoveralls. Normaal gesproken werken we met soms wel zeven mensen in één ruimte, nu beperken we dat aantal. Simpelweg omdat we de anderhalve meter afstand in acht nemen. Na het werk douchen we op locatie, zodat we schoon naar huis gaan. Thuis was ik extra vaak mijn handen en houden we visite buiten de deur op dit moment.”

Hoe is jouw werk op dit moment anders dan normaal?

,,We werken met veel minder mensen. Normaal gesproken werken we veel samen met externe partijen, die grote en kleine projecten voor ons doen, net als onderhoudswerkzaamheden. Dat beperken we nu tot een minimum. De mensen die wel aanwezig zijn verdelen we in groepjes die ook onderling weer afstand bewaren. En niet meer dan drie mensen in één ruimte. We zijn door de coronacrisis nog voorzichtiger geworden dan we al waren. Kijk, in afvalwater zitten normaal gesproken al ziektekiemen, maar nu weten we ook dat corona aanwezig kan zijn. Dat wordt nu overal getest. We zijn nu nog bewuster met ons werk bezig.”

Volledig scherm Frank Doorn van de Afvalwaterzuivering in Deventer. © Alex Mulder

Wat verwacht je dat er de komende weken gaat gebeuren?

,,Het vermoeden bestaat dat na eind april de situatie iets beter zal zijn, maar dat is afwachten natuurlijk. Mocht er een versoepeling aankomen, dan zullen we ongetwijfeld weer wat meer projecten voorzichtig gaan oppakken. Dat zullen zeker kleine projecten zijn als er externen bij betrokken zijn en dan houden we natuurlijk nog steeds de richtlijnen van het RIVM aan.”

Geeft het extra voldoening dat jouw werk als onmisbaar wordt bestempeld?

,,Persoonlijk zie ik ons werk nu niet als extra onmisbaar of vitaal. We moeten altijd bezig zijn met zuiveren van afvalwater, dat gaat het hele jaar door en is ook in niet-crisissituaties belangrijk.”