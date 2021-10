Frans (68) uit Terwolde is de laatste riviervisser in Oost-Nederland: ‘Dat gaat mij aan het hart’

VIDEO Onbemande buurtsuper in Wilp opent de deuren: ‘Als je geen telefoon hebt, wordt het lastig’

26 oktober Dorpskernen zonder bakker, slager of supermarkt. Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar Lukas Lagerweij gaat tegen die trend in. In zijn eigen woonplaats Wilp opent hij een onbemande buurtsuper, vol met lokale producten. ,Als je op de fiets springt en je maakt een rondje Wilpse Klei kun je bij elke boer wel wat lekkers halen.’’