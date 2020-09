Franse taferelen in Holten; vijf voetbalvelden vol zonnebloemen

VIDEO Leo Halle met standbeeld in rijtje Cruijff, Moulijn, Lenstra: landskampi­oen met Go Ahead, vereeuwigd in Deventer

19 september Coen Moulijn, Johan Cruijff en Abe Lenstra. In dat rijtje past nu ook Leo Halle (1906-1992). Voetbalcoryfeeën, geëerd met een standbeeld bij het stadion van hun club. Halle staat sinds vrijdag niet te missen bij De Adelaarshorst van Go Ahead, de club waar hij voor de oorlog uitgroeide tot (inter)nationale voetbalheld. Zoon Ben: ,,Die waardering zo veel jaren na zijn dood is zó bijzonder.”