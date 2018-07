Fransman krijgt Deventer op Stelten Award uit handen van Hein te Riele

In 1998 was er al een eerste contact met Pat Belland, als lid van het theatercollectief Cie Jo Bithume. In 1999 speelde de groep hier de voorstelling ‘Hello Mister Jo’ op het Grote Kerkhof. Nadien is hij vele malen in Deventer geweest, als actief maker en speler van de Cie Jo Bithume en van Les Elements Disponibles. Hij bezocht ook ‘Deventer Op Stelten’ met regelmaat, en was daarbij kritisch inspirator. In Frankrijk en in tal van andere landen is hij bovendien een ambassadeur van het Deventer festival.