Freddy is parkeerellende voor zijn huis in Deventer helemaal zat (dus slaat hij zelf maar een paal in de straat)

Deuk na deuk loopt de auto van Freddy en Jannet op in de Deventer burgemeestersbuurt. Sinds het in de omliggende straten vergund parkeren is, is het met de regelmaat van de klok raak. ,,Het is alleen maar ellende hier”, zegt Jannet van der Hulst, na een diepe zucht. Man Freddy: ,,Ze kennen mij inmiddels als de boze buurman. Maar ik zeg er tenminste wat van.”