Freek de Jonge over jeugd in Terwolde: ‘Mijn oom begon te zuipen en een ander wijf te wippen’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Biblebelt slingert nu als een rood lint over de corona­kaart, aantal ziekenhuis­op­na­mes stijgt

22 oktober Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft toenemen. Steeds meer gemeenten kleuren rood op de kaart. Opvallend is dat het virus in een flink deel van de Biblebelt veel wordt waargenomen.