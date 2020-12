Frisse nieuwjaarsduik Bussloo uitgesteld naar voorjaar 2021

Laat de bekende mutsjes en badjassen maar thuis op 1 januari 2021. Want een duik nemen om het nieuwe jaar fris en fruitig te beginnen zit er in Bussloo niet in. Organisator Titus Mulder heeft wel iets anders bedacht. ,,Die duik komt er, net als de Christmas Run.’’