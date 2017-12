Frits uit Deventer wil het onderwijs opfleuren met bloemen

Kinderen leren op school tekenen, knutselen en kleien, maar bloemschikken is geen onderdeel van het lespakket. Zonde, vindt bloemstylist Frits Hoogers uit Deventer dat. Hij wil daar verandering in brengen.

,,Bloemen maken deel uit van het hele leven; van geboorte en trouwerij, tot begrafenis. Maar in tegenstelling tot zoiets als tekenen, doen we er op school niets mee. Terwijl, wie tekent er op zijn 45ste nou nog?" Hoogers wil niets liever dan dat kinderen leren over bloemen. Donderdagochtend toog hij daarom met een bus vol bloemen, groen, steekkussens en versieringen naar basisschool l'Ambiente, om daar met kleuters kerststukjes te maken.

,,Voel maar eens met je vinger aan het groene schuim." Als Hoogers dat zegt, gaan vingertjes van een stuk of acht kleuters een tikkie aarzelend richting het steekschuim, dat in het bloempotje voor hun neus staat. ,,Zie je, je kunt het een beetje indrukken. En weet je waarom het nat is? Zodat de bloemen kunnen drinken."

Hulst

Nadat Hoogers heeft laten zien hoe je blaadjes, takjes en besjes in het steekschuim kunt steken - namelijk door de onderkant 'schoon' te maken - gaan de kinderen aan de slag. In een haast serene rust bouwen de kinderen ijverig aan hun eigen kerststukje. Af en toe vertelt Hoogers er wat bij. ,,Kijk, dit is Hulst. Weet je waarom die prikt? Omdat de vogels de besjes willen opeten, en zo beschermt hij zich."

Lesprogrogramma