Fusie Deventer scholen Prins Maurits en Sint Bernardus in onderzoek

Beide scholen vallen onder hetzelfde schoolbestuur: Quo Vadis. Prins Maurits is een christelijke daltonschool, de St Bernardus een katholieke basisschool. Beide scholen huizen ook nog eens direct naast elkaar. Een commissie is verschillende opties aan het onderzoeken, waaronder een fusie tussen beide scholen. ,,De vraag die daarbij voorstaat, is wat ouders belangrijk vinden'', zegt bestuurder Louis van Stiphout. ,,Een school in de buurt of de christelijke-dalton-identiteit. Daar gaan we open het gesprek over aan. Duidelijk is dat de Prins Maurits op zichzelf te klein wordt. Daar zijn nu 127 leerlingen. De Bernardus is nog net groot genoeg: zo'n 190 kinderen. Eigenlijk hanteren we de 200-leerlingen-norm. Bij dat aantal kun je alles beter regelen en bekostigen. Een directeur, een conciërge, maar ook de extra dingen zoals wandelvierdaagse of sinterklaas.''