GA Eagles-captain Kuipers kijkt uit naar duel met sterk Feyenoord: ‘Fysiek en intensiteit gevraagd’

Ercan Özturk uit Apeldoorn al bijna vijf maanden spoorloos: politie vreest steeds meer voor het ergste

17 augustus Waar is Ercan Özturk gebleven? Het is al bijna vijf maanden een raadsel. Ook voor de politie. Die houdt dan ook steeds meer rekening met het scenario dat de Apeldoorn om het leven is gebracht. ,,Naarmate de tijd verstrijkt, is de kans groter dat er sprake is van een levensdelict.’’