GA Eagles - De Graafschap een risicowedstrijd, maar rivaliteit?

Sjoerd Weikamp, supporter en lid van raad van commissarissen De Graafschap:

"De Graafschap en Go Ahead Eagles hebben de laatste jaren een aantal bijzondere wedstrijden tegen elkaar gespeeld om promotie en degradatie. Misschien heeft dat bijgedragen aan spanningen over en weer. Op 22 mei 2016 ging het helemaal mis, toen een klein aantal van onze supporters zich vreselijk misdroeg na afloop van de wedstrijd waarin De Graafschap degradeerde en Go Ahead Eagles promoveerde. Ik zie die dag als een zwarte bladzijde die ik graag zou vergeten. Het liefst zou ik willen dat die spanningen tussen de clubs weer verdwijnen, want De Graafschap en Go Ahead Eagles hebben juist veel met elkaar, in plaats van tegen. Daarom kom ik altijd graag in Deventer. Het zijn beide traditieclubs met een trouwe, fanatieke aanhang en vergelijkbare ambities. Clubs van het volk vooral. Heel anders bijvoorbeeld dan Vitesse, dat is in alles onze tegenpool."