GA Eagles-fan Tristan (15) glipt klas uit om uit-kaart tegen RKC veilig te stellen

Fietser in Deventer nog niet app-vrij, politie kiest per overtreder voor gesprek of boete

17:45 Het was donderdag zulk mooi weer dat mensen op de Fiets naar je werk dag hun auto graag lieten staan. En dus was het druk op het fietspad in Deventer, waar de aankomende boete voor appen of bellen op de fiets nog nauwelijks bekend is.